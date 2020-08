Australien indfører udgangsforbud i millionbyen Melbourne

Ifølge delstaten Victorias premierminister er nye tiltag afgørende for inddæmning af coronavirus.

Australien indfører et udgangsforbud i millionbyen Melbourne, der skal gælde om aftenen og natten.

Det sker, efter at den folkerige delstat Victoria, hvori Melbourne ligger, i øjeblikket oplever en stigning i antallet af nye smittede med coronavirus.

Udgangsforbuddet kommet til at gælde fra klokken 20 til 05 hver dag, fortalte premierministeren i Victoria, Daniel Andrews, søndag på et pressemøde.

- Og den eneste grund til at bevæge sig ud af hjemmet mellem klokken 20 og 05 er for at få behandling, give behandling eller for at tage til og fra arbejde, sagde han.

Victoria oplevede torsdag og fredag et rekordhøjt antal nye coronasmittede med mellem 600 og 700 dagligt registrerede tilfælde siden torsdag.

På en nat er syv personer døde i delstaten, og dermed når antallet af coronarelaterede dødsfald i Victoria op på 123, oplyste Daniel Andrews søndag.

På landsplan har der indtil videre været 208 personer, som er døde med coronavirus.

Ud over udgangsforbuddet bliver borgere i Melbourne også begrænset til kun at kunne tage ud at handle én gang om dagen.

Udendørs motion begrænses til én time dagligt, som skal foregå inden for kilometer fra hjemmet. Fritidsaktiviteter er ikke tilladt i perioden.

- Det er omfattende skridt, men de er nødvendige, lød det fra Daniel Andrews.

/ritzau/