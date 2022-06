Australien indgår milliardforlig i strid om franske ubåde

Australien og den franske ubådsproducent France Naval Group har indgået et forlig i en strid om ubåde, som producenten skulle have leveret til stillehavslandet.

Det oplyser den australske premierminister, Anthony Albanese, på et pressemøde natten til lørdag dansk tid.

Australien er gået med til at betale 555 millioner euro til France Naval Group. Det svarer til cirka 2,8 milliarder kroner.

France Naval Group havde indgået en aftale med den australske regering, som på daværende tidspunkt var konservativt ledet, om at levere ubåde for 230 milliarder kroner. Men efter at have rådført sig hos det australske forsvar fandt regeringen ud af, at ubådene alligevel ikke passede til det, som landet havde brug for.

Australien ville have atomdrevne ubåde i stedet for de dieseldrevne, som den franske ubådsproducent skulle levere.

Derfor blev kontrakten revet itu, og et samarbejde med Storbritannien og USA blev i stedet indgået.

Anthony Albanese siger, at det var det rigtige at gøre, men at det blev gjort på den forkerte måde.

- Måden, hvorpå den beslutning blev håndteret, har skabt enormt store spændinger mellem Australien og Frankrig. Frankrig er en vigtig allieret. En allieret, som vi har historie for at kæmpe side om side med, siger han.

Hele ubådsmiseren udløste en diplomatisk krise mellem Frankrig, Australien og USA.

I september sidste år hjemkaldte Frankrig sine ambassadører fra Australien og USA i kølvandet på beslutningen om at skrotte kontrakten.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, sagde i et interview med det franske nyhedsbureau AFP, at tilliden til Australien var blevet forrådt.

- Det er som at blive dolket i ryggen, sagde Le Drian.

Lørdag er der mere positive toner fra Frankrigs forsvarsminister, Sébastian Lecornu. Aftalen giver en frisk start til det bilaterale forhold med Australien og gør det muligt "at se fremad", siger han ifølge AFP.

/ritzau/