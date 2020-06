Australien indsætter 1000 soldater i virusramte Melbourne

Soldaterne skal sikre, at hjemvendte rejsende overholder deres karantæne, samt hjælpe på testfaciliteter.

Australiens militær sender 1000 soldater til Melbourne i et forsøg på at inddæmme landets eneste større coronavirusudbrud.

Det sker af frygt for en anden bølge af det smitsomme virus. Det oplyser forsvarsminister Linda Reynolds torsdag.

Delstaten Victoria, hvor storbyen Melbourne ligger, har oplevet en stigning i antallet af smittetilfælde med næsten 150 nye tilfælde i løbet af den seneste uge. Særligt i Melbourne er der registreret mange nye tilfælde.

Mens tallene forbliver små sammenlignet med de globale tal, har udbruddet rystet Australien, som har løftet mange af restriktionerne efter succesfuldt at have bremset virusspredningen.

Forsvarsminister Linda Reynolds siger torsdag, at 1000 soldater vil blive indsat i Victoria "i de kommende dage".

Op mod 850 ansatte fra det australske forsvar skal hjælpe med at overvåge tilbagevendte internationale rejsende, som er i 14 dages obligatorisk karantæne på hoteller rundt omkring.

Andre 200 ansatte fra forsvaret skal ifølge forsvarsministeren yde logistisk og medicinsk hjælp på testfaciliteter.

Indsættelsen af soldaterne sker, mens bekymringen over virusudbruddet blandt indbyggerne i Melbourne stiger. Det har blandt andet ført til en ny opblomstring af hamstring og lange køer foran supermarkeder.

Klynger af virusudbrud er opstået i store familier spredt ud over landets andenstørste by, på et hotel brugt til karantæne for hjemvendte rejsende samt i en tøjbutik.

Australien har ifølge Johns Hopkins University registreret 7557 tilfælde af coronavirus og 104 coronarelaterede dødsfald. Delstaten Victoria står for 1917 smittetilfælde og 20 dødsfald.

Der bor cirka 25 millioner mennesker i Australien.

/ritzau/AFP