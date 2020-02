Australien laver indrejseforbud for udlændinge fra Kina

På grund af coronaudbruddet vil Australien ikke lade udlændinge, der kommer fra Kina, komme ind i landet.

Australien vil forhindre udenlandske statsborgere, som ankommer fra Kina, i at komme ind i landet.

Det oplyser den australske premierminister, Scott Morrison, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trækket skal ses i lyset af udbruddet af det potentielt dødelige coronavirus, der stammer fra Hubei-provinsen i det centrale Kina.

Australiens beslutning følger, efter at USA har valgt at forhindre udlændinge, som inden for de seneste to uger har været i Kina, i at rejse ind i landet.

/ritzau/