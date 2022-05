Australien lover nye ambitiøse mål og opgør med års klimanøl

Australien vil gøre op med mange års forsømmelse af klimaet.

Det siger udenrigsminister Penny Wong torsdag, hvor hun varsler betydelige ændringer i landets klimapolitik.

Under et møde i Fijis hovedstad, Suva, lover hun, at Australien ikke længere vil vise "mangel på respekt" eller "ignorere" Stillehavslandenes opråb om handling mod klimaforandringer.

- Australien har forsømt sine forpligtelser, siger hun om tidligere regeringers klimapolitik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Turen til Fiji er Penny Wongs første udenlandske rejse på egen hånd, siden den nye centrum-venstre regering kom på plads.

Under konservative regeringer har Australien, som er en af verdens største eksportører af gas og kul, ofte været et af problembørnene ved internationale forhandlinger om klimaet.

Her har australierne som regel kæmpet imod mere ambitiøse mål ved klimatopmøder i FN-regi.

I næsten ti år har konservative politikere været på premierministerposten i Australien. Men ved valget tidligere i maj blev centrumpartiet Labor størst. Og 59-årige Anthony Albanese har overtaget posten.

Han har under sin valgkamp sat kampen mod klimaforandringer højt på dagsordenen.

Og snart vil Australien præsentere nye målsætninger for at mindske udledningen af drivhusgasser. Det forpligtede alle lande sig til under klimatopmødet COP26 i Glasgow i november sidste år.

De nye mål vil komme snart, oplyser Penny Wong.

- Vi blev valgt på at mindske udledninger med 43 procent inden 2030 og nå netto-nul i 2050.

- Og det siger vi ikke bare. Vi vil gøre det til en del af en ny lov, og vi vil indlevere nye nationale mål til UNFCCC (FN's klimasekretariat, red.).

Australien vil fremover vise større velvilje ved klimasamtaler i FN-regi, lyder det videre fra Penny Wong.

For eksempel vil Australien gå efter at blive medvært ved kommende FN-møder om klimaet for Stillehavsnationer.

/ritzau/AFP