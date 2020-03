Australien lukker grænserne for alle ikke-fastboende

Grænselukningen i Australien sker, efter at 636 er registreret som virussmittede i landet. Seks er døde.

Australien lukker grænserne for alle, der ikke bor i landet.

Det oplyser landets premierminister, Scott Morrison, på et pressemøde klokken seks torsdag morgen dansk tid ifølge australske medier.

Grænselukningen træder i kraft klokken 21.00 fredag lokal tid, hvilket svarer til klokken 11.00 dansk tid fredag.

Lukningen sker på baggrund af et stigende antal af smittede med coronavirus i landet.

Ifølge det australske medie Sydney Morning Herald er 636 personer registreret som smittede. Seks personer er døde af sygdommen Covid-19, som man får af virusset.

- Vi føler, det er essentielt at tage det næste skridt. 80 procent af smittesagerne i Australien er et resultat af, at nogle er blevet smittet udenlands eller har haft direkte kontakt med en person, der er vendt hjem fra udlandet, siger Scott Morrison ifølge Sydney Morning Herald.

Scott Morrison har i samme ombæring meddelt, at alle australske statsborgere, der befinder sig i udlandet, skal rejse hjem hurtigst muligt.

Alle hjemvendende australiere vil skulle i karantæne i 14 dage.

Coronaviruspandemien er gået hårdt ud over den australske økonomi. Den australske dollar faldt torsdag morgen lokal tid til det laveste niveau i 17 år.

Samtidig har Australiens største luftfartsselskab, Qantas, meddelt, at selskabet lukker ned for alle sine internationale afgange ud af landet.

Også Australiens naboland New Zealand har lukket grænserne for alle ikke-fastboende.

Der er ikke meldinger om, hvor længe grænselukningen vil vare.

Nedlukningen kan koste Australiens økonomi dyrt, da over ni millioner turister besøger landet hvert år.

/ritzau/