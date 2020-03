Australien lukker ned for ikke-nødvendige rejser indenrigs

Den australske regering anbefaler nu, at man aflyser alle ikke-nødvendige rejser både udenrigs og indenrigs.

Australiens premierminister, Scott Morrison, beder den australske befolkning om at aflyse alle ikke-nødvendige rejser indenrigs for at begrænse spredningen af coronavirus i landet.

Det siger premierministeren på et pressemøde natten til søndag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Australien har det seneste døgn oversteget 1000.

Ifølge Scott Morrison er arbejdsrelaterede rejser og transport af essentielle varer samt rejser i forbindelse med nødhjælpsarbejde fortsat tilladt.

Men alle rejser, som ikke kan kategoriseres som nødvendige, bør aflyses - eksempelvis rejser i forbindelse med den kommende påskeferie.

- Strengere tiltag vil blive indført i de kommende dage i de områder, der er berørt af virusudbruddet, siger Scott Morrison.

- Det betyder, at de tiltag, som er nødvendige i Sydney, ikke nødvendigvis er nødvendige andre steder i landet.

Australien har allerede lukket sine grænser for udlændinge i håbet om at begrænse smittespredningen.

To australske regioner - Tasmanien og Northern Territory - har desuden indført en obligatorisk 14 dages karantæne for alle besøgende.

/ritzau/