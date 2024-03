Australien og Storbritannien: Stop kampene i Gaza

Israel og Hamas skal indstille kamphandlingerne, så humanitær nødhjælp kan komme ind i Gazastriben.

Sådan lyder det fredag morgen dansk tid i en fællesudtalelse fra Australien og Storbritannien.

Ministerhold fra hvert af de to lande har mødtes i den sydaustralske by Adelaide, hvor de har drøftet udenrigssituationen, heriblandt krigen mellem Israel og Hamas.

- De (ministrene, red.) gav udtryk for, at det haster med et øjeblikkeligt stop for kamphandlingerne i Gaza, så humanitær nødhjælp kan komme ind, og gidsler kan blive løsladt i et afgørende skridt mod en varig og bæredygtig våbenhvile, lyder det i udtalelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to lande giver også udtryk for alvorlig bekymring over, at Israel vil gennemføre en landoffensiv mod byen Rafah, som ligger på Gazastribens sydlige grænse mod Egypten.

Israels angreb mod Gazastriben startede mest intenst i den nordlige del af Gazastriben og har i løbet af krigens forløb presset en stor del af det palæstinensiske områdes indbyggere sydpå.

Flere ngo'er og menneskerettighedsorganisationer har anslået, at der befinder sig op mod 1,4 millioner mennesker i Rafah - en by, som uden for krigstid som regel kun huser en tiendedel af det.

- Ministrene delte en dyb bekymring for de potentielt altødelæggende konsekvenser for civilbefolkningen i Rafah, som det vil have, hvis Israel udvider sin militæroperation der, lyder det i fællesudtalelsen.

Hamas, en væbnet islamistisk bevægelse, som sidder på magten i Gazastriben, angreb 7. oktober sidste år Israel. Ifølge Israel døde over 1160 mennesker, og flere blev bragt tilbage til Gazastriben som gidsler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israels modangreb har kostet over 31.000 palæstinensere livet i Gazastriben, viser Hamas' sundhedsmyndigheder i området.

Situationen i Gazastriben, hvor over halvdelen af indbyggerne meldes i alvorlig fare for regulær hungersnød, fik torsdag aften EU-landene til i fællesskab at opfordre til våbenhvile i området.

- EU opfordrer til en øjeblikkelig humanitær pause i Gaza frem mod en holdbar våbenhvile, skrev EU-præsident Charles Michel med henvisning til EU's 27 medlemslande torsdag aften på det sociale medie X.

/ritzau/