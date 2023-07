Australien opgiver at finde overlevende efter helikopterstyrt

Der er ikke længere håb om at finde overlevende, efter at en militærhelikopter styrtede ned i havet ud for kysten i den australske delstat Queensland i begyndelsen af weekenden.

Det siger Australiens forsvarsminister, Richard Marles, på et pressemøde mandag. Det skriver det australske medie ABC News.

Fire personer var om bord på helikopteren, da den forulykkede. Deres pårørende er blevet underrettet om, at myndighederne har opgivet at finde deres familiemedlemmer i live.

- Som sådan har indsatsen, der finder sted i Whitsunday-området, skiftet karakter fra at handle om eftersøgning og redning til at handle om bjærgning, siger Richard Marles ifølge ABC News.

Helikopteren styrtede nær Whitsunday-øerne, som er en øgruppe i den nordøstlige del af Australien.

Styrtet skete under en stor militærøvelse, som Australien afholdt sammen med USA. Den involverede 30.000 soldater.

/ritzau/