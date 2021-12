Australien ramt af skovbrande i vest og oversvømmelser i øst

New South Wales havde i år den mest regnfulde november i 122 år. Fredag er der varslet oversvømmelser.

Australien er arealmæssigt et enormt land med til tider ekstreme udsving i vejrforholdene. Og fredag er kontinentet ramt af to vidt forskellige fænomener på samme tid.

På vestkysten ud mod Det Indiske Ocean har folk i flere uger oplevet temperaturer op til 40 grader.

De høje temperaturer har udløst naturbrande nær det populære turistområde Margaret River.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer eller nedbrændte huse, men flammerne dækker et stort område og søjler af røg kan ses stige til vejrs.

Nogle beboere er blevet opfordret til at forlade deres hjem, fordi brandene nærmer sig.

På Australiens østkyst - i den modsatte ende af landet ud til Stillehavet - er regnen derimod væltet ned i adskillige uger.

Alene de seneste 24 timer er der i nogle landområder syd for millionbyen Sydney faldet 21 centimeter regn. Det svarer til over en fjerdedel af den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark.

For præcis to år siden var der i de samme områder de mest voldsomme og ødelæggende naturbrande i Australiens historie.

- Et lavtrykscenter har dannet sig ud for delstaten New South Wales' kyst. Det bringer kraftig regn og oversvømmelser med sig, oplyser Australiens meteorologiske institut fredag.

New South Wales havde i år den mest våde november i 122 år og også en af de koldeste. I nogle byer faldt der fire gange de normale nedbørsmængder. Ifølge det meteorologiske institut skyldes det vejrfænomenet La Nina.

Flere forskere mener, at Australiens ekstreme vejr er forværret af menneskeskabte klimaforandringer.

/ritzau/AFP