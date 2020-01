Australien sætter militærfolk ind i kamp mod naturbrande

3000 personer fra den militære reserve skal bistå brandfolk i Australien, hvor forholdene lørdag er ekstreme.

Australien indkalder op til 3000 personer fra den militære reservestyrke, som skal hjælpe med at bekæmpe de mange naturbrande, som raser i delstaterne i New South Wales og Victoria.

Det oplyser forsvarsminister Linda Reynolds lørdag eftermiddag lokal tid, ifølge avisen The Sydney Morning Herald.

Antallet af udkommanderede reservister svarer stort set til det antal brandfolk, der er sat ind i forsøget at få bugt med brandene i New South Wales.

- Det er faktisk første gang i mands minde, at reserver er blevet indkaldt på denne måde, og, tror jeg, første gang i vores nations historie, siger forsvarsministeren.

Lørdag er de vejrmæssige forhold ekstra udfordrende for slukningsarbejdet.

Med over 40 graders varme og kraftig vind er mange af brandene i både New South Wales og Victoria, lørdag ude af kontrol.

Myndighederne havde på forhånd advaret om, at forholdene lørdag for de tusindvis af brandfolk, som forsøger at slå brandene ned, kunne blive endnu vanskeligere end nytårsaftensdag tirsdag, da temperaturerne også nåede over 40 grader.

Det fik flere brande til at sprede sig så hastigt, at tusindvis af turister og lokale beboere søgte tilflugt på strande for at komme på afstand af flammerne.

- Det bliver en lang og vanskelig dag for alle, sagde brandkommissær Shane Fitzsimmons, der er chef for New South Wales' Rural Fire Service, tidligt lørdag lokal tid.

/ritzau/