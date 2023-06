Australien sender hjælp for en halv milliard kroner til Ukraine

Snart er der en konvoj af militære køretøjer, heriblandt pansrede, på vej fra Australien til Ukraine.

Det oplyser Australiens premierminister, Anthony Albanese, efter at landets regering er blevet enig om en hjælpepakke til Ukraine for at bistå det i krigen mod Rusland.

- Australien er urokkelig i sin beslutning om at fordømme og modsætte sig Ruslands handlinger og at hjælpe Ukraine med at opnå sejr, siger Albanese.

Pakken fra Australien indeholder i alt 70 militærkøretøjer. De udgøres af 28 pansrede køretøjer, 14 køretøjer til specialoperationer, 28 mellemstore køretøjer og 14 trailere.

Pakken har en samlet værdi af 110 millioner australske dollar. Det svarer til godt en halv milliard danske kroner.

/ritzau/Reuters