Australien skal have atomdrevne ubåde som del af ny alliance

USA, Storbritannien og Australien vil etablere et nyt sikkerhedspartnerskab for Indo-Pacific-området, der er en betegnelse for dele af Stillehavet og dele af Det Indiske Ocean.

Det er lederne af de tre lande blevet enige om på et virtuelt møde onsdag. Forsvarspartnerskabet har fået navnet Aukus.

- I dag tager vi endnu et historisk skridt for at udvide og formalisere samarbejdet mellem vores tre nationer, fordi vi alle erkender nødvendigheden af at sikre fred og stabilitet i Indo-Pacific på lang sigt, siger USA's præsident, Joe Biden.

Ifølge Kina er det nye samarbejde udtryk for "koldkrigsmentalitet og ideologiske fordomme", som de tre lande burde lægge bag sig.

Det siger Liu Pengyu, der er talsmand for Kinas ambassade i USA.

- Lande skal ikke bygge eksklusionsblokke, der er rettet mod eller skader tredjelandes interesser, siger talsmanden.

Forsvarsalliancen vil give landene mulighed for at dele teknologi om blandt andet cybersikkerhed, kunstig intelligens og langtrækkende missiler.

- Vi vil arbejde sammen for at fremme stabilitet i regionen, som (fremover, red.) vil få endnu større betydning for Storbritanniens velfærd og sikkerhed, siger den britiske udenrigsminister, Liz Truss, om aftalen.

USA og Storbritannien vil i forbindelse med forsvarsalliancen bidrage teknologisk til, at Australien kan opbygge en flåde af atomdrevne ubåde, som skal udstyres med konventionelle våben.

- Vi vil fortsat opfylde alle vores forpligtelser om ikkespredning af kernevåben, siger den australske premierminister, Scott Morrison, med henvisning til den internationale traktat, der skal forhindre spredning af atomvåben.

Ifølge Morrison skal ubådene bygges i Adelaide i Australien i "tæt samarbejde med USA og Storbritannien".

/ritzau/Reuters