Australien trækker anerkendelse af israelsk hovedstad tilbage

Australien har tirsdag omstødt en beslutning fra den tidligere regering om at anerkende Vestjerusalem som Israels hovedstad.

Regeringen mener, at byens status bør afklares gennem fredsforhandlinger mellem Israel og det palæstinensiske folk.

Det oplyser udenrigsminister Penny Wong.

Hun slår samtidig fast, at Australien "altid vil være en trofast ven af Israel", og at landet går ind for en tostatsløsning.

I december 2018 meddelte den daværende konservative premierminister, Scott Morrison, at den australske regering havde besluttet at anerkende Vestjerusalem som Israels hovedstad.

Han begrundede blandt andet beslutningen med, at det er i Vestjerusalem, at Knesset (Israels lovgivende forsamling, red.) og mange af regeringens institutioner ligger.

Han sagde i samme ombæring, at Australien vil anerkende Østjerusalem som palæstinensisk hovedstad, når der engang er indgået en aftale om en tostatsløsning.

Morrison fortalte også, at Australien dog ikke vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Vestjerusalem, før der er indgået en aftale om fred.

Scott Morrisons beslutning kom, et år efter at den daværende amerikanske præsident, Donald Trump, havde besluttet at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Siden blev den amerikanske ambassade flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem, hvilket vakte stor vrede blandt palæstinenserne.

Morrison luftede første gang idéen, blot få dage før et lokalvalg i Sydney, hvor der bor mange jøder.

Beslutningen om at anerkende Vestjerusalem som Israels hovedstad fik massiv kritik fra flere nabolande med en overvejende muslimsk befolkning såsom Indonesien og Malaysia.

Udenrigsminister Penny Wong fastslår tirsdag, at Australiens ambassade altid har ligget og fortsat kommer til at ligge i Tel Aviv.

Både Israel og palæstinenserne gør krav på Jerusalem som hovedstad. Mange lande har derfor valgt at have deres ambassader i Tel Aviv for at undgå forhåndsbeslutninger i fredsforhandlinger om byens endelige status.

Den nuværende australske regering under ledelse af premierminister Anthony Albanese fra centrum-venstrepartiet Labor har været ved magten siden maj.

/ritzau/Reuters