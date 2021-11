Australien udskyder delvis genåbning af grænser

Australien har mandag abrupt sat planen om en genåbning af landets internationale grænser for uddannet arbejdskraft og studerende på pause.

Det sker på grund af bekymring over Omikron-varianten, der er den seneste variant af coronavirusset.

Efter et krisemøde i regeringen siger premierminister Scott Morrison, at den længe ventede delvise genåbning 1. december udskydes i mindst to uger.

Beslutningen er truffet på baggrund af anbefalinger fra landets sundhedsstyrelse.

Australien lukkede dets grænser i maj 2020 og har derefter kun tilladt et meget begrænset antal statsborgere og fastboende personer at komme ind i landet.

- Den midlertidige pause vil sikre, at Australien kan indhente de informationer, som vi har brug for til bedre at forstå Omikron-varianten - blandt andet med hensyn til vaccinernes effektivitet, omfanget af sygdom, smitte og eventuelle milde symptomer, hedder det i en erklæring fra den australske premierminister.

Udsættelsen af åbningen er et slag mod Australiens økonomi og erhvervsliv. Arbejdsgivere har længe ventet på, at studerende og faglært arbejdskraft kunne komme til landet, da der mange steder er stor mangel på arbejdskraft.

Der er sporet fem smittetilfælde med Omikron-varianten i Australien.

Også Filippinerne har midlertidigt suspenderet en beslutning om at tillade indrejse for vaccinerede turister for at forhindre, at den nye Omikron-variant får fodfæste i øriget.

Hidtil er der ikke bekræftet nogen tilfælde af den nye variant i Filippinerne.

Kun 1,4 millioner udenlandske turister besøgte landet i 2020 sammenlignet med 8,2 millioner i 2019.

Filippinerne er blandt de asiatiske lande, som indførte nogle af de strengeste indrejsekrav under pandemien.

De fleste turister i Filippinerne kommer fra Japan, Sydkorea og Kina.

/ritzau/Reuters