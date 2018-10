Australien undskylder for seksuelle overgreb mod børn

Australiens premierminister erkender, at staten i årtier har svigtet af børn, der er blevet seksuelt misbrugt.

Australien giver en officiel undskyldning for seksuelle overgreb begået mod børn i offentlige institutioner.

Det siger Australiens premierminister Scott Morrison i en tale til det australske folk i landets parlament mandag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han erkender, at staten har fejlet og svigtet sit ansvar ved ikke at stoppe de "onde, mørke forbrydelser", som er begået over årtier.

- Det blev gjort af australiere mod australiere, fjender midt i blandt os, sagde premierministeren under talen, som også blev tv-transmitteret.

Han beklager, at overgrebene fik lov at finde sted "dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, årti efter årti" i skoler, kirker, ungdomsklubber, spejdergrupper, børnehjem og sportsklubber.

Undskyldningen kommer i kølvandet på en rapport, som er udarbejdet af en kommission, der i fem år har efterforsket et omfattende seksuelt misbrug af børn i landet.

/ritzau/