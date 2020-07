Australien vil beholde hongkongere i landet efter omstridt lov

Australien vil forlænge visa for omkring 10.000 borgere fra Hongkong som modsvar på omstridt sikkerhedslov.

Australien er klar til at forlænge visa for borgere fra Hongkong og give dem en direkte vej til at søge om permanent opholdstilladelse.

Det siger landets premierminister, Scott Morrison, på et pressemøde torsdag ifølge det australske medie ABC News.

Beslutningen skyldes bekymringer over den omstridte sikkerhedslov, som i sidste uge trådte i kraft i Hongkong.

Loven er skrevet og indført af Kinas kommunistparti i Beijing.

Den har blandt andet gjort det ulovligt at demonstrere for et uafhængigt Hongkong og generelt indskrænket frihedsrettighederne for byens borgere.

De australske ændringer får i første omgang betydning for de omkring 10.000 hongkongere, der lige nu befinder sig i Australien.

Alle på et studentervisum eller et midlertidigt visum vil således få forlænget deres visa, så de kan blive i Australien i op til fem år.

Efter den periode vil de have mulighed for at ansøge om permanent opholdstilladelse.

På pressemødet siger premierministeren også, at Australien vil suspendere sin udleveringsaftale med Hongkong på grund af den nye sikkerhedslov.

- Sikkerhedsloven udgør en fundamental forandring af de omstændigheder, der har været omkring vores udleveringsaftale med Hongkong, siger Scott Morrison ifølge nyhedsbureauet dpa.

De australske myndigheder har desuden opgraderet rejsevejledningen om Hongkong.

Det betyder, at alle australiere nu bliver advaret om, at der er en øget risiko for at blive anholdt i byen på grund af den "vagt definerede" sikkerhedslov.

Torsdag meddelte New Zealand ligeledes, at landet er gået i gang med at evaluere sit forhold til Hongkong.

Den nye sikkerhedslov i Hongkong er blevet mødt med fordømmelse fra flere vestlige regeringer, advokater og rettighedsgrupper.

/ritzau/