Australien vil involvere rådgiver i israelsk efterforskning

Australien vil udpege en særlig rådgiver, som skal bistå Israel med efterforskningen af hændelsen, hvor syv nødhjælpsarbejdere blev dræbt i et israelsk luftangreb sent mandag.

Det oplyser Australiens udenrigsminister, Penny Wong, lørdag på et pressemøde i den sydaustralske by Adelaide.

- Regeringen udpeger en særlig rådgiver, som vi har bedt israelerne om at samarbejde med, så vi kan få indsigt i processens hensigtsmæssighed.

- Vi vil have fuld tillid til enhver undersøgelses gennemsigtighed og placering af ansvar, og vi fortsætter arbejdet med at opnå det, siger Wong.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israels forsvar, IDF, afskedigede fredag to officerer og gav to befalingsmænd officielle advarsler, efter at en indledende undersøgelse af sagen konkluderede, at der var sket "alvorlige fejl" og "afvigelser fra procedure".

Wong erkender, at afskedigelserne er et "nødvendigt første skridt", men siger, at hendes regering har fortalt Israel i et brev, at "den umiddelbare respons antyder, at den israelske regering endnu ikke har anerkendt situationen om de syv dræbte nødhjælpsarbejderes alvor".

- Det kan ikke fejes til side, siger Penny Wong.

Den australske kvinde Zomi Frankcom var blandt de syv nødhjælpsarbejdere, som mistede livet i det israelske luftangreb mandag.

Blandt de dræbte var også folk fra Storbritannien og Polen samt palæstinensere og en canadisk-amerikansk statsborger.

Artiklen fortsætter under annoncen

De arbejdede alle for ngo'en World Central Kitchen, som leverer mad til civile i konfliktzoner rundt omkring i verden.

Australiens premierminister, Anthony Albanese, sagde tidligere på ugen, at han havde talt med sit israelske modstykke, Benjamin Netanyahu.

Her skulle han ifølge eget udsagn have givet fuldt udtryk for sit lands vrede og bekymring og Zomi Frankcoms død.

Netanyahu har kaldt hændelsen en "tragisk hændelse, hvor israelske styrker utilsigtet gjorde ikke-kæmpende fortræd i Gazastriben".

/ritzau/Reuters