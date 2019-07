Australien vil mandsopdække Google og Facebook

Nyt kontor i Australien skal undersøge Facebook og Google og sørge for, at de er mere transparente.

Australien vil oprette et kontor, der er dedikeret til at kontrollere de to teknologigiganter Facebook og Google.

Kontoret skal blandt andet gennemgå de to virksomheders algoritmer, som afgør hvilke reklamer, der bliver vist til brugerne.

Det oplyser Australiens finansminister, Josh Frydenberg, fredag til Reuters.

- Disse virksomheder er blandt de mest magtfulde og rigeste i verden.

- De skal holdes ansvarlige for deres handlinger og skal være mere transparente, siger Frydenberg i forbindelse med offentliggørelsen af en rapport fra Australiens konkurrence- og forbrugerkommission (ACCC).

Det nye kontor vil høre ind under ACCC. Det vil tage imod forespørgsler fra virksomheder, der mener, at Facebook eller Google har misbrugt deres algoritmer.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Facebook har fået en bøde på fem milliarder dollar svarende til 33 milliarder kroner for ikke at oplyse brugere om, at deres informationer blev brugt af det sociale medie.

Det er den største bøde, som den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC), nogensinde har givet en it-virksomhed.

Efterforskningen af Facebook begyndte i 2018 efter Cambridge Analytica-sagen.

Det britiskbaserede firma blev afsløret i at have samlet personoplysninger om millioner af Facebook-brugere siden 2014. Informationerne anvendte firmaet blandt andet til at sælge konsulentydelser til politikere.

24. juli udtalte USA's justitsministerium, at det har indledt en undersøgelse mod det sociale medie om konkurrenceforvridning.

/ritzau/