Australien vil overhale forsvar med langtrækkende våben

Der kan være store ændringer på vej i den australske forsvarskapacitet, efter at en gennemgang af strukturen er blevet frigivet af den australske regering.

Ifølge avisen The Guardian hævder gennemgangen, at de australske styrker er struktureret efter "en fordums tid", og at verdens sikkerhedssituation har "ændret sig radikalt".

Rapporten er udarbejdet under ledelse af den tidligere forsvarschef Angus Houston og den tidligere forsvarsminister Stephen Smith.

Den opfordrer blandt andet det australske forsvar til at udvikle muligheden for at ramme mål på længere afstand og at etablere militærbaser og -poster på Australiens nordkyst.

Den strategiske gennemgang stempler ikke Kina som en direkte militærtrussel, men har især fokus på området i og omkring den øst- og sydøstasiatiske del af Stillehavet.

Kinas territoriale krav i området udgør ifølge rapporten en "trussel for den globale regelbaserede orden i området på en måde, som negativt påvirker Australiens nationale interesser".

- Vores allierede partner USA er ikke længere den unipolare leder i Indo-Stillehavsområdet. Konkurrencen mellem Kina og USA er det definerende særpræg for vor region og vor tid. Magtkampen i vores region har potentiale til at true vores interesse, heriblandt potentiale for konflikt, lyder det.

Den australske regering har allerede foreslået, at man kunne justere på antallet af fregatter og patruljefartøjer - der foreligger dog endnu ikke en grundig gennemgang af landets søværn.

Regeringen har ifølge The Guardian også sagt, at man vil overveje at øge beholdningen af guidede våben og eksplosive artillerivåben - og at mere af materiellet skal produceres i Australien.

I et pressemøde efter frigivelsen af rapporten, siger landets premierminister Anthony Albanese mandag, at regeringen "accepterer forslagene i rapporten".

- Den (rapporten, red.) demonstrerer en verden, hvor udfordringerne mod vores nationale sikkerhed konstant er i udvikling. Vi kan ikke falde tilbage på gamle antagelser. Vi må opbygge styrke i vores sikkerhed ved at forsøge at forme fremtiden i stedet for at vente på, at fremtiden former os, siger Albanese.

/ritzau/