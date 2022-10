Store landområder skal beskyttes for at redde australske dyrearter fra at uddø.

Australien vil sætte stopper for unikt dyrelivs uddøen

Australiens føderale regering har sat et mål om at forhindre, at mere af det unikke dyre- og planteliv i landet uddør.

Med en ny tiårsplan får beskyttelsen af 110 arter særlig høj prioritet, og det samme gælder 20 områder.

Blandt andet er en lille kænguruart og en grå slangeart i delstaten Queensland blevet føjet til listen over truede arter.

Målet er at forhindre, at nogen som helst dyr og planter forsvinder. Derudover skal 30 procent af Australiens landområde være under en særlig naturbeskyttelse inden 2030.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange af Australiens arter er hårdt pressede.

Ifølge naturorganisationer er det både menneskelig aktivitet og voldsomme vejrbegivenheder, der er årsagen.

Særligt fremhæves de altødelæggende naturbrande i løbet af 2019 og 2020 - døbt "Black Summer" - som årsag til, at naturens tilstand er meget skrøbelig.

Det forklarer miljøminister Tanya Plibersek.

- "Black Summer"-naturbrandene har haft ødelæggende konsekvenser for mange arter. Vi er fast besluttet på at give dyrelivet bedre muligheder, siger hun.

Naturorganisationer har taget godt imod målet om at stoppe flere arters uddøen.

Men flere udtrykker skepsis, fordi 110 arter har fået særlig høj prioritet. De savner en plan for de øvrige arter.

/ritzau/AFP