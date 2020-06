Australien vil sandsynligvis holde grænserne lukket indtil 2021

Turister må spejde langt efter at kunne besøge Australien, ligesom at australierne skal feriere hjemme i år.

Det er usandsynligt, at Australien vil genåbne sine grænser for udenlandske turister før næste år.

Dog vil regeringen overveje at lempe adgangsreglerne for internationale studerende og andre besøgende, der skal være i landet i længere tid.

Det fortæller handels- og turismeminister Simon Birmingham i en tale til National Press Club of Australia.

Ifølge Birmingham kan en karantæneregel, der i øjeblikket gælder for hjemvendte australiere, muligvis anvendes hos udenlandske studerende.

- Vi kan ganske enkelt arbejde med den 14 dages karantæneperiode, der har fungeret så godt med hensyn til at få australiere sikkert hjem til dette land, siger ministeren i en tale til den australske presseklub ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det vil være et økonomisk løft for de australske universiteter at få de internationale studerende tilbage.

Til en værdi af 38 milliarder australske dollar om året er international uddannelse Australiens fjerde største udenlandske indtægtskilde.

I samme tale advarer Simon Birmingham om, at australierne samtidig kan glemme alt om oversøiske rejser indtil i hvert fald næste år.

På trods af snak om en rejseaftale med New Zealand eller andre lande med få tilfælde af coronavirus siger ministeren, at australierne ikke skal have for høje forhåbninger om at kunne komme ud at rejse i år.

Han siger, at regeringen håber, at der kan gøres undtagelser for vigtige forretningsrejser samt rejser med "medmenneskelige formål".

- Men når det gælder den åbne turistrelaterede ind- og udrejse af Australien, tror jeg desværre, at de rejser forbliver længe væk endnu, siger han til National Press Club of Australia ifølge avisen Gold Coast Bulletin.

Adspurgt om ministeren virkelig taler om et rejseforbud helt indtil 2021, svarer han:

- Helt ærligt, så tror jeg, at det godt kunne være tilfældet.

I et land med knap 25 millioner indbyggere har Australien ifølge Johns Hopkins University registreret 7390 smittetilfælde og 102 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/