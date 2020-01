Australien vil screene flypassagerer fra virusramt by i Kina

I et forsøg på at forhindre dødelig virus fra Kina i sprede sig begynder Australien at tjekke folk fra Wuhan.

Australien vil screene passagerer fra den kinesiske by Wuhan, hvor udbrud af nyt coronavirus begyndte.

Det oplyser den australske regering tirsdag ifølge Reuters. Tiltaget er et forsøg på at forhindre virusset i at sprede sig.

Screeningen begynder torsdag i Sydneys internationale lufthavn, hvortil der ugentligt ankommer tre fly direkte fra Wuhan.

Virusset forårsager en form for lungebetændelse, som i Wuhan har kostet fire personer livet. Over 200 personer er desuden smittet med virusset, der kan overføres mellem personer.

I flere andre lande som Thailand, Kina, Singapore, USA og Japan bliver indrejsende fra Wuhan også tjekket for, om de bærer virusset, som der ikke findes en vaccine mod.

/ritzau/