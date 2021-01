Australiens grænser vil nok være lukket året ud

Der vil næppe kunne foretages almindelige rejser til Australien i år, siger landets sundhedsdirektør.

Australien åbner næppe dets grænser i år, så der kan foretages almindelige rejser til landet. Det siger den australske sundhedsdirektør, Brenda Murphy.

Australien, som har 25 millioner indbyggere, har stort set været lukket for udlændinge siden marts som følge af coronapandemien. Kun et begrænset antal australiere og deres familier samt enkelte andre får lov til at komme til østaten.

- Jeg tror, at vi vil fortsætte med strenge grænsebegrænsninger det meste af indeværende år. Selv om en stor del af befolkningen bliver vaccineret, ved vi ikke om det vil forhindre smitte, siger Murphy til ABC.

Personer, som ankommer til Australien, skal i dag betale over 15.000 kroner for at tilbringe to uger på et karantænehotel. Landet ventes at starte vaccinationer i slutningen af februar.

Over 28.700 personer er blevet registreret smittet i Australien. I alt er 909 personer døde med covid-19.

I store dele af Australien er livet nogenlunde normalt, så for mange rejseselskaber, flyselskaber og familier, der har pårørende i udlandet, er udmeldingen fra Murphy uventede triste nyheder.

I Australiens mest folkerige by, Sydney, blev det i begyndelsen af denne måned obligatorisk at bære mundbind i blandt andet supermarkeder, butikker og offentlig transport. Ellers vanker der en bøde på 200 australske dollar svarende til cirka 940 kroner.

Gladys Berejiklian, som er delstatsleder i New South Wales, hvor Sydney ligger, har også fået forbudt dans og sang og beordret natklubber lukket. Yderligere er antallet af personer, der deltager i bryllupper og begravelser, blevet reduceret.

