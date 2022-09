Australiens leder drøfter mulig løsrivelse fra britisk kongehus

Den australske premierminister, Anthony Albanese fra det venstreorienterede Labor-parti, mener, at tiden ikke er inde til at holde en afstemning om løsrivelse fra det britiske kongehus.

Det siger han torsdag til mediet ABC ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det har længe været kendt, at Albanese er tilhænger af, at Australien skal være en republik og ikke længere have den britiske monark som sit øverste statsoverhoved.

Han har endda som den første premierminister nogensinde udpeget en republikminister for Australien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Republikministeren, som hedder Matt Thistlethwaite, sagde i juni til avisen The Guardian, at skumringen af dronning Elizabeths regeringsperiode burde give anledning til en ny snak om en republikdannelse.

Godt tre måneder senere døde dronningen på sit slot i Skotland.

Alligevel er der andre sager, som er mere presserende, siger Albanese til ABC.

Blandt andet en folkeafstemning, som skal give Australiens indfødte bedre mulighed for at blive hørt, når landets parlamentarikere vil indføre lovgivning, som påvirker dem.

- Vi burde være stolte af, at vi deler denne verdensdel med verdens ældste nulevende kultur, som har været her i mere end 65.000 år, siger premierministeren.

Adspurgt om, hvorfor man ikke både kan arbejde for indfødtes indflydelse i parlamentet og en folkeafstemning om republikdannelse, svarer Albanese, at han ønsker, at australiere fokuserer på førstnævnte.

Spørgsmålet om en republikdannelse blev allerede taget op i en folkeafstemning i 1999. Her gav australierne et nej, men det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at ønsket om et australsk statsoverhoved ikke er til stede i befolkningen.

I den foreslåede ændring til forfatningen stod det nemlig klart, at det var op til parlamentet at vælge en præsident - ikke det australske folk ved en afstemning.

Selv en af de mest fremtrædende politikere på nej-siden, mangeårige politiker Ted Mack, var faktisk fortaler for en republik, men kunne ikke anbefale det, hvis ikke australierne selv fik lov til at vælge en præsident.

Anthony Albanese har flere gange afvist at sende spørgsmålet til en folkeafstemning i denne valgperiode. Den er der endnu godt tre år tilbage af.

Tidligere på året svarede omkring 54 procent af australierne ifølge The Sydney Morning Herald, at de ville stemme ja til en republik. 46 procent svarede nej.

38 procent af de adspurgte svarede dog, at de ikke var helt sikre.

/ritzau/