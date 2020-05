Australiens mest folkerige stat genåbner skoler og forventer kaos

1,2 millioner australske skolebørn vender tilbage til skole mandag efter to måneders nedlukning.

Australiens mest folkerige stat, New South Wales (NSW), har mandag indsat flere end 100 medarbejdere, der skal håndhæve regler for social afstand under offentlig transport.

Det sker, da tusindvis af Australiens skolebørn vender tilbage til skolen, og flere forældre kan dermed vende tilbage på job efter mere end to måneders nedlukning.

Embedsmænd forventer kaos med de mange pendlere til skole og job mandag morgen. De advarer om rejseforsinkelser, da busser og tog kører med markant reduceret kapacitet på grund af kravet om 1,5 meters afstand mellem folk.

Transportminister i NSW Andrew Constance siger, at 1,2 millioner børn forventes at være på farten mandag.

- Vi har brug for, at alle er tålmodige, siger Constance til den australske tv-station Channel 9.

Premierminister Scott Morrison har sagt, at genåbning af skoler er vigtig for at genoplive Australiens økonomi.

Særligt fordi de internationale grænser forventes at være lukket i måneder, og Morrison opfordrer australiere til at rejse lokalt for at støtte turismesektoren.

/ritzau/