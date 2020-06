Australien er på vej imod landets første tekniske recession i 30 år, viser tal fra myndighederne.

Australiens økonomi skrumper for første gang i ni år, og landet er på vej mod sin første tekniske recession i 30 år.

Det viser tal fra landets statistikbureau (ABS) for perioden januar til og med marts.

I perioden skrumpede økonomien med 0,3 procent.

Hvis økonomien også skrumper i årets andet kvartal, der løber fra april til og med juni, vil det være landets første tekniske recession i 30 år.

En teknisk recession er defineret ved, at et lands økonomi skrumper to kvartaler i træk.

Tallene fra første kvartal får også myndighederne til at sænke den forventede årlige vækst til 1,4 procent. Det vil være den laveste siden finanskrisen i 2009.

Både udbruddet af coronavirusset og de voldsomme skovbrande fra slutningen af sidste år og begyndelsen af i år har påvirket den australske økonomi negativt.

