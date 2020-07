Australiens største delstat lukker af for virusramt millionby

Et stigende antal smittetilfælde i delstaten Victoria får nu nabostaten New South Wales til at lukke grænsen.

Australiens mest folkerige stat, New South Wales, lukker tirsdag ved midnat grænsen til nabostaten Victoria på ubestemt tid efter genopblussen af coronasmitte.

Det skriver det australske medie ABC News natten til mandag dansk tid.

Grænsen bliver lukket for at forhindre spredning af coronavirus.

Det sker, efter antallet af coronasmittede på det seneste er begyndt at stige igen i Australiens næststørste by, Melbourne.

Mandag har myndighederne registreret 127 nye tilfælde af coronavirus i byen.

Det er det højeste antal på en enkelt dag, siden coronapandemien begyndte.

På et pressemøde mandag kalder Victorias premierminister, Daniel Andrews, grænselukningen for "den kloge beslutning" på nuværende tidspunkt.

På grund af det stigende antal smittede i Melbourne har myndighederne i byen den seneste uge sendt mere end 30 forstæder og omkring 300.000 mennesker tilbage i lockdown i et forsøg på at inddæmme smitten.

Derudover er næsten 200.000 blevet testet for coronavirus i de berørte områder.

Det er første gang siden pandemiens begyndelse, at delstaten New South Wales lukker grænsen til en anden stat.

Næsten alle andre stater i Australien holder også grænserne lukkede for borgere fra Victoria.

/ritzau/