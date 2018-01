Australier dræbt af slange under forsøg på at redde hund

En 24-årig mand døde, mindre end en time efter at han var blevet bidt af en brunslange nordvest for Sydney.

En 24-årig australsk mand mistede onsdag livet, da han blev bidt af en slange under et forsøg på at redde sin hund i byen Tamworth, der ligger nordvest for Sydney.

Selv om manden blev hastet til hospitalet, erklærede lægerne ham død, blot en time efter at han blev bidt af slangen.

Det skriver flere australske medier.

- Han gik ud for at undersøge, hvorfor hans lille hund gøede og kunne se, at hunden havde en lille brunslange i sin mund, siger Josh McKenzie, talsmand for politiet i Tamworth, til ABC.

- Han forsøgte derefter at fjerne slangen fra hundens mund og blev bidt i fingeren, tilføjer Josh McKenzie.

Polititalsmanden oplyser, at den 24-årige mand blev behandlet med modgift på hospitalet. Alligevel måtte lægerne opgive at genoplive ham.

Dødelige slangebid er et sjældent fænomen i Australien, men brunslangens gift er blandt de mest potente i verden.

Brunslangen står bag 60 procent af alle fatale slangebid i Australien, fremgår det af opgørelser fra University of Melbourne.

I perioden januar 2000 til december 2016 er 35 personer blevet dræbt af slangebid i Australien.

De fleste dødelige slangebid finder sted i eller omkring ofrenes bopæl.

