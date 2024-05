Australiere fanget i Ny Kaledonien frygter at løbe tør for mad

En australsk familie, som venter på at kunne forlade den konfliktramte øgruppe Ny Kaledonien i Stillehavet, frygter at løbe tør for mad inden længe.

Det siger familiens mor, Joanne Elias, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Familien er blevet indlogeret på et hotel i hovedstaden, Nouméa.

- Børnene er i hvert fald sultne, for vi har ikke så meget at vælge imellem, hvad angår det, de får at spise.

- Man kan fornemme, at de er ved at løbe tør for mad, siger hun i et telefoninterview med Reuters.

Ny Kaledonien er et fransk oversøisk territorium, som ligger nordøst for Australien i Stillehavet.

Det er en del af Frankrig på lige fod med andre departementer i og uden for Frankrigs fastland.

Der har været voldsomme demonstrationer i territoriet, efter at Frankrigs parlament har vedtaget en reform, som gør flere europæiske tilflyttere i stand til at stemme ved lokalvalg i Ny Kaledonien. Særligt øens indfødte befolkning, kanakfolket, har været utilfredse med det.

Demonstrationerne har ført til sammenstød mellem demonstranter og politi. I alt fire har mistet livet.

/ritzau/