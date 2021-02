Australiere kan snart dele nyheder igen efter Facebook-strid

Facebook blokerede for et par dage siden adgangen til nyheder på platformen for alle australske brugere.

Efter flere dages forhandlinger og en eskalerende konflikt mellem Australien og Facebook åbner det sociale medie igen for nyhedsdelingen i landet.

Det oplyser Facebooks australske direktør, Will Easton, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Facebook siger, at det vil ophæve det omstridte forbud mod australske nyhedsmedier "i de kommende dage". Det skyldes, at regeringen har lavet flere ændringer i en kommende medielov.

- Vi er tilfredse med, at den australske regering har accepteret en række ændringer og garantier, der imødekommer vores centrale bekymringer, lyder det fra Facebook ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Facebook standsede muligheden for at dele og læse nyheder via platformen i sidste uge. Det skete som svar på et lovforslag, der krævede, at Google og Facebook skulle betale lokale medier for nyhedsindhold.

Det indgåede kompromis tirsdag betyder, at Facebook og Google formentlig ikke vil blive straffet med bøder, så længe de laver aftaler om betaling med nogle lokale medievirksomheder.

- Efter yderligere diskussioner med den australske regering er vi nået til en enighed, der vil tillade os at støtte de udgivere, vi vælger, heriblandt små og lokale udgivere, siger Campbell Brown, der er næstøverst i Facebooks afdeling for samarbejde med nyhedsmedier, i en erklæring.

Ifølge Facebook hjalp det sociale medie sidste år australske udgivere med at tjene omkring 407 millioner australske dollar via henvisninger til deres hjemmesider. Det svarer til knap to milliarder kroner.

Konflikten mellem Australien og techgiganterne er blevet overvåget internationalt. Andre lande, herunder Canada og Storbritannien, overvejer lignende lovforslag.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har sagt, at regeringen i næste måned vil præsentere et lovforslag, der skal medføre, at techgiganter betaler for medieindhold.

/ritzau/