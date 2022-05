Australiere skal vælge mellem arbejderknægt og bulldozer

Det har i høj grad udviklet sig til et personvalg for australierne, som lørdag går til stemmeurnerne for at vælge landets næste parlament - og med det også en ny regering og premierminister.

Valget kommer efter flere år med kæmpe skovbrande og naturkatastrofer, hvis alvor af flere forskere tilskrives klimaforandringer.

I det ene hjørne står oppositionslederen Anthony Albanese. Centrumvenstrepartiet Labors spidskandidat, som skal forsøge at udfordre den magtfulde regeringskoalition.

I det andet hjørne finder man premierminister Scott Morrison. Han står i spidsen af regeringskoalitionen, som består af hans eget parti, centrumhøjrepartiet De Liberale, og højrefløjspartiet De Nationale.

Labor har historisk set kunnet regne med stemmerne fra Australiens arbejderklasse, hvoraf mange arbejder i landets gigantiske kulindustri.

Men med klimaforandringer i fokus har Albanese, som kommer fra den gamle arbejderklassebydel Camperdown i Sydney, i valgkampen turneret Australien tyndt med budskaber om, at landet skal skære dets CO2-udslip. 43 procent inden 2030 sagde han i december.

Og her bliver altså serveret et dilemma for den 59-årige politiker, som har stået i spidsen for Labor i cirka tre år.

For landets kulminearbejdere frygter for deres arbejdspladser. Og landets unge klimaoptagede vælgere frygter, at Labors klimaløfter bliver en omgang varm luft.

På den anden side står Scott Morrison.

Premierministeren har fået ry for at tromle sine politiske modstandere. Den 54-årige liberale leder har da også anerkendt, at han kan være lidt af en "bulldozer", og at han formentlig er nødt til at justere sin adfærd lidt.

Men Morrison lover arbejdspladser. Og mange af dem.

Han har på vegne af koalitionen taget æren for de 1,9 millioner arbejdspladser, som er blevet skabt siden de to partier kom til magten.

- Vores økonomiske plan virker, lyder det på Morrisons partis hjemmeside.

Selv om premierministeren lige som Albanese har lovet at gøre mere for at bekæmpe klimaforandringer, så har begge kandidater udtrykt deres støtte til åbningen af flere kulminer.

Albanese har dog varslet, at mineselskaberne skal betale for deres udledning af CO2. Han har også sagt, at de store udledere skal udvikle planer for, hvordan de kan blive CO2-neutrale inden 2050.

Scott Morrison mener derimod, at det er teknologisk fremskridt, som skal gøre Australien CO2-neutralt i fremtiden.

Klimaet er dog ikke det eneste, der er på valgplakaten. Også stigende priser og inflation fylder ifølge BBC hos de australske vælgere.

- Folk spørger sig selv: Hvordan skal jeg betale mine regninger? Hvordan skal jeg betale min husleje? Hvordan får jeg råd til mad og andre af livets fornødenheder?, sagde Albanese ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag på et pressemøde i Sydney.

Labor er landets største parti med 68 mandater i parlamentet. Koalitionen har et papirstyndt flertal med 76 mandater, som er det absolutte minimum for at få flertal i det 151-sæder store parlament.

