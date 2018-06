Australsk bank indgår milliardforlig i sag om hvidvask

Australiens største bank skal betale 700 millioner australske dollar for at have overtrådt lov om hvidvask.

Australiens største bank, The Commonwealth Bank, har accepteret at betale en bøde på 700 millioner australske dollar for at slippe ud af en sag om brud på loven om hvidvaskning og terrorfinansiering.

Det skriver AFP.

Forliget er det største, der nogensinde er indgået mellem myndigheder og en virksomhed i Australien. Beløbet svarer næsten til 3,4 milliarder kroner.

En domstol skal godkende aftalen mellem det australske finanstilsyn og banken, før sagen kan afsluttes endeligt.

Commonwealth Bank blev i august sidste år tiltalt for "systematiske" overtrædelser af den lov, der skal forhindre, at kriminelle udnytter banksystemet til at forvandle "beskidte" penge til lovlige penge.

Banken erkendte, at den i over 53.500 tilfælde havde været for langsom med at indberette oplysninger om kontanttransaktioner på 10.000 dollar eller derover til finanstilsynet.

Desuden havde banken helt undladt at informere myndighederne om over 100 mistænkelige overførsler.

/ritzau/