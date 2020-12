Australien dropper vaccineforsøg efter hiv-forskrækkelse

Australien dropper at udvikle coronavaccine, fordi forsøgspersoner fejlagtigt blev testet positive for hiv.

Udviklingen af en australsk coronavaccine er fredag blevet droppet, efter at flere forsøgspersoner fejlagtigt blev testet positive for hiv i indledende kliniske forsøg.

Resultatet har fået regeringen til at droppe planer om at købe millioner af doser af vaccinen, der blev udviklet af The University of Queensland.

I alt havde den australske regering indgået en aftale om at købe 51 millioner doser.

I stedet vil landet nu bestille flere doser af vaccinekandidaterne fra AstraZeneca og Novax. Det siger premierminister Scott Morrison.

- Udviklingen af vaccinen fra The University of Queensland kan ikke fortsætte på baggrund af de videnskabelige råd. Den vil ikke længere være en del af Australiens vaccineplan, siger Morrison.

Den australske vaccinekandidat var ikke nået længere end til fase 1-forsøg.

Ifølge sundhedsminister Greg Hunt indeholdt vaccinen en lille smule hiv-protein. Det fik i nogle forsøgspersoner kroppen til at udskille antistoffer, der forstyrrede visse test for hiv, så de gav et falsk positivt resultat.

Australiens øverste sundhedsembedsmand, Brendan Murphy, understreger, at vaccinen på ingen måde forårsager hiv-smitte.

Men den bliver droppet af frygt for, at den vil underminere befolkningens tiltro til vacciner.

- Vaccinen ville sandsynligvis have virket rigtig godt (mod covid-19, red.), men vi har ikke råd til problemer med tiltroen til den, siger Murphy.

Professor Paul Young fra University of Queensland siger, at hiv-proteinet brugt i vaccinen var "fuldstændig harmløst". Han understreger ligesom Brendan Murphy, at ingen forsøgspersoner har været i fare for at få hiv.

Den australske regering oplyser, at den droppede vaccine ikke får nogen indflydelse på landets planer om at udrulle andre vaccinekandidater i marts.

/ritzau/AFP