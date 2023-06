Australsk ekssoldat taber retssag om æreskrænkelser

Den tidligere soldat Ben Roberts-Smith fra Australien har torsdag tabt en omtalt retssag mod tre medier.

Det skriver blandt andet BBC, The Guardian og CNN.

Afgørelsen faldt ved en domstol i Sydney.

Ben Roberts-Smith er ifølge BBC Australiens mest kendte krigsveteran.

Han havde sagsøgt de tre medier, fordi de ifølge ham selv havde bragt usande historier om hans tid som soldat i Afghanistan.

De tre medier er The Sydney Morning Herald, The Age and The Canberra Times.

Ifølge dommer Anthony Besanko var der "væsentlig sandhed" i fire ud af de seks anklager om drab, som medierne har bragt.

Ben Roberts-Smith benægter anklagerne.

En af de fire historier går ud på, at Ben Roberts-Smith havde sparket en afghansk landmand ud over en klippe i 2012.

Efterfølgende beordrede australieren en underordnet soldat til at skyde afghaneren ihjel.

Dommeren fandt også, at der er "væsentlig sandhed" i, at Ben Roberts-Smith skuddræbte en afghansk mand med benprotese med et maskingevær.

Han tog derefter benprotesen med tilbage til Australien, hvor han opfordrede sine soldater til at drikke af den.

Den australske ekssoldat var tilknyttet den militære enhed Special Air Service Regiment (SASR).

I 2020 afslørede en rapport fra det australske forsvars uafhængige anklagemyndighed, at elitesoldater fra SASR havde begået talrige krigsforbrydelser i Afghanistan, skriver DR.

Ben Roberts-Smith er tidligere blevet tildelt Australiens mest prestigefyldte medalje for tapperhed, Victoria Cross, i forbindelse med sin tid som soldat i Afghanistan.

