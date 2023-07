Australsk krigshelt anker injuriesag om forbrydelser i Afghanistan

Den hædrede australske krigsveteran Ben Roberts-Smith, der i juni tabte en injuriesag om krigsforbrydelser i Afghanistan, har indgivet en anke.

Det viser retsdokumenter tirsdag.

Ben Roberts-Smith, der har modtaget Australiens øverste militære hædersbevisning, Victoria Cross, anlagde en injuriesag mod tre aviser under selskabet Nine Entertainment. Flere artikler i aviserne beskyldte soldaten for drab på ubevæbnede civile afghanere.

1. juni fastslog en føderal dommer, at aviserne havde bevist, at flere af beskyldningerne "i substansen" var "sande".

Roberts-Smiths anke er indgivet tirsdag eftermiddag lokal tid. Det er to dage før fristens udløb.

Hans anke skal for et panel af dommere ved den føderale domstol på et endnu ikke fastlagt tidspunkt, skriver mediet Guardian Australia.

Mediet erfarer, at det formentlig først bliver næste år.

En advokat for Roberts-Smith er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelse om en kommentar.

Publiceringsdirektør hos Nine James Chessell kalder den føderale domstols kendelse for "fyldestgørende og kategorisk" og siger, at selskabet vil imødegå anken.

- Vi vil altid forsvare journalistik, som er i offentlighedens interesse, siger han.

/ritzau/Reuters