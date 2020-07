Australsk kvinde er fængslet i berygtet iransk fængsel

Kylie Moore-Gilbert, som er lektor på Melbournes universitet, har siddet fængslet i Iran siden september 2018.

En britiske-australsk kvinde, som afsoner en dom på ti års fængsel i Iran for spionage, er blevet overflyttet til et berygtet fængsel i ørkenen. Det oplyser iranske menneskerettighedsaktivister til BBC.

Kylie Moore-Gilbert, som er lektor på Melbournes universitet, har siddet fængslet i Iran siden september 2018. Hun nægter sig skyldig i de anklager, som er rettet mod hende.

Hun tilbragte næsten to år i en celle i Teheran, hvor hun sov på gulvet, siger en ven til hende.

Hun har siddet i isolation og har gennemført flere sultestrejker. Hun siges at være blevet pryglet, fordi hun flere gange har forsøgt at trøste andre fanger ved at give dem opmuntrende ord på sedler eller med skriftlige beskeder på cellevæggene.

Kylie Moore-Gilbert skal nu være blevet flyttet til det berygtede Qarchak-fængsel.

- Dette er kendt for at være blevet anvendt som særlig straf til politiske fanger, siger Caroline Hawley, som er udlandskorrespondent for BBC.

Moore-Gilbert, som underviser i Mellemøstens politik, har en gang kunnet ringe ud. Her fortalte hun en iransk menneskerettighedsaktivist, at hun er deprimeret og har svært ved at spise.

- Jeg har aldrig været spion, skrev hun i breve, som blev smuglet ud af Teherans Evin-fængsel i januar. Hun siger, at hun afviste et tilbud fra Iran om at blive spion for styret i Teheran.

Hun er uddannet på Cambridge. Hun rejste på et australsk pas, da hun blev anholdt i Teherans lufthavn i 2018, da hun forsøgte at flyve ud landet efter en konference.

/ritzau/