Australsk kvinde serverede giftig middag: Tre er døde

Rygterne svirrer i et lille lokalsamfund i Australien, efter at en familiemiddag for fem personer endte med tre døde og en præst, der stadig kæmper for sit liv.

Mandag er nye detaljer dukket op, som gør, at en opklaring af mysteriet er kommet lidt nærmere.

En amatørkok siger, at hun ved en fejl kom til at putte en dødelig svamp i retten - beef Wellington - som hun serverede for sine gæster i hjembyen to timer uden for Melbourne.

Hun er mistænkt i sagen, fordi hun tilsyneladende er den eneste fra middagen, som er ved godt helbred.

Politiet mistænker, at der har været grøn fluesvamp - en dødeligt giftig svamp - i retten, og at det er den, der er skyld i dødsfaldene.

Efterforskningen har ført til mange spekulationer, mens politiet skal forsøge at afklare, om der er tale om en dårlig dag i køkkenet eller en bevidst handling.

Kvinden siger mandag, at hun købte svampene fra en asiatisk madbutik, og at forgiftningen af gæsterne var et uheld.

- Jeg vil gerne gentage, at jeg absolut ingen grund havde til at skade disse mennesker, som jeg elskede, siger hun i en erklæring sendt til australske medier.

Kvinden serverede beef Wellington, som består af blandt andet oksemørbrad, svampe og butterdej, for sine svigerforældre samt den lokale præst og præstens kone 29. juli.

Hun har længe ikke boet sammen med svigerforældrenes søn.

Senere på aftenen begyndte de to par at opleve symptomer på madforgiftning. Da det hurtigt blev værre, søgte de hjælp på det lokale hospital.

En uges tid senere døde både svigerforældrene og præstens kone. Præsten er i dag i kritisk, men stabil tilstand.

Efterforskere har testet en dehydrator, der bruges til at tørre mad, for spor af grøn fluesvamp.

Dehydratoren blev fundet ved en nærliggende container, og kvinden har erkendt, at hun smed den ud efter middagen - angiveligt fordi hun gik i panik.

Hun siger også, at hun selv fik det dårligt efter middagen. Hun er ikke blevet sigtet af politiet, og der er ikke fremlagt nogen beviser for, at hun skulle stå bag en forbrydelse.

Grøn fluesvamp vokser i dele af Australien og kan nemt forveksles med spisesvampe. Den indeholder giftstoffer, som langsomt nedbryder leveren og nyren.

