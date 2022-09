Australsk mand blev formentligt dræbt af kæle-kænguru

En australsk mand er død, efter at han tilsyneladende blev dræbt af en kænguru, som han holdt som kæledyr.

Det oplyser australske myndigheder.

Den 77-årige mand, hvis navn ikke er offentliggjort, blev fundet med alvorlige kvæstelser af pårørende i sit hjem.

Da en ambulance ankom til ejendommen i det tyndt befolkede område ved den sydlige by Redmond i det vestlige Australien, forhindrede en stærkt aggressiv kænguru ambulancefolkene i at komme ind til den kvæstede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden døde i huset.

- Det menes, at han blev angrebet af kænguruen tidligere på dagen, siger en talsmand for politiet.

Politiet siger, at de var nødt til at skyde og dræbe kænguruen, som var af arten western gray. Den kan blive over to meter høj og veje 70 kilo.

Hannerne kan blive svært aggressive og bokse med deres korte forben, mens de holder balancen med halen og måske sparker hårdt med bagbenene.

Det senest registrerede kænguruangreb med dødelig udgang var i 1936, da en mand forsøgte at redde sine to hunde. Han endte med at få store hovedskader og en brækket kæbe og døde nogle måneder efter angrebet.

Antallet af kænguruer har været stærkt stigende i en årrække i nogle områder.

Indbyggere i den lille kystby Maaroom i Queensland klager over, at de ikke kan gå i fred og må tage stokke med på spadsereture for at holde kænguruer på afstand.

På byens velholdte græsplæner hænder det ofte, at en flok på 15 kænguruer eller flere slår sig ned.

Det har været lovligt at spise kængurukød i Australien siden 1993.

/ritzau/AFP