Australsk mand er tiltalt for misbrug af 91 børn

En 45-årig australsk mand, der tidligere har arbejdet med børnepasning, er blevet tiltalt for at have misbrugt 91 børn.

Det oplyser australsk politi tirsdag.

Politiet beskriver sagen som en af landets "mest forfærdelige" sager om misbrug af børn.

Misbruget er sket på ti forskellige børneinstitutioner mellem 2007 og 2022. Manden har udelukkende misbrugt "præpubertære piger", siger politiet.

Manden er tiltalt for 1623 separate forbrydelser. Blandt dem er 136 tilfælde af voldtægt og 110 tilfælde af seksuelt samleje med børn under ti år, siger politiet.

De yngste ofre var blot et år gamle på gerningstidspunktet.

Manden blev anholdt, efter at efterforskere havde fundet børneporno, der var offentliggjort på det mørke internet, også kendt som Dark Web. De brugte visuelle spor i baggrunden af videoerne og fandt ud af, at det var fra en børneinstitution i den australske by Brisbane.

Men det var først, da efterforskerne begyndte at gennemgå mandens telefon, at de indså alvoren af mandens "afskyelige" påståede forbrydelser.

Efterforskerne i sagen har gennemgået en stor mængde materiale på mandens telefon og mener, at de nu har identificeret alle mandens ofre.

87 af mandens i alt 91 ofre er fra Australien. Politiet mener, at fire uidentificerede ofre blev misbrugt, da manden i kort tid arbejdede udenlands mellem 2013 og 2014.

Politiet siger, at de arbejder på at finde ofrene, men oplyser ikke, hvilke lande de stammer fra.

Manden havde bestået de strenge baggrundstjek, man skal igennem for at arbejde med børn i Australien.

- Det er ud over enhvers fatteevne, hvad denne person har gjort ved disse børn, siger Michael Fitzgerald, der er assisterende politikommissær i delstaten New South Wales.

- Jeg kan kun sige, at man forsøger ikke at blive chokeret efter lang tid hos politiet, men dette er en skrækkelig sag.

Omkring 35 efterforskere og betjente i delstaterne Queensland og New South Wales har arbejdet i en taskforce, hvis opgave har været at gennemgå al det børnepornografiske materiale, der er blevet fundet.

Manden skal møde i retten i Queensland 21. august. Når den sag er afgjort, skal han udleveres til New South Wales, hvor han står over for flere anklager.

/ritzau/AFP