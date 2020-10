Australsk minister er i skudlinjen for at bryde coronaløfte

Premierminister i Victoria, Daniel Andrews, får hård kritik for at udsætte en planlagt genåbning af Melbourne.

Daniel Andrews, der leder regeringen i den australske delstat Victoria, er kommet under hård kritik, efter at han er løbet fra et løfte om at løsne flere restriktioner i storbyen Melbourne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Andrews annoncerede på et pressemøde søndag, at han har udsat en planlagt ophævelse af restriktioner, fordi regeringen venter på svar fra flere coronatest efter et mindre smitteudbrud i den nordlige del af Melbourne.

Andrews lovede i sidste uge, at han ville løfte flere restriktioner, når det gennemsnitlige antal nye smittetilfælde kom under fem målt på en periode på 14 dage, hvilket skete søndag.

Beslutningen har fået flere borgere til at advare om, at de er tæt på at nå et finansielt og mentalt bristepunkt.

- Jeg ved, at alle vil være skuffede over, at vi ikke løfter restriktionerne. Det er jeg også, siger Daniel Andrews på pressemødet.

Virksomheder i Victorias hovedstad, Melbourne, har været underlagt benhårde restriktioner siden starten af august, efter at byen udviklede sig til epicentret for Australiens anden bølge med coronavirus.

Flere virksomheder har i månedsvis kun kunnet levere onlineydelser, mens byens borgere er blevet opfordret til at blive hjemme.

De seneste måneder er der dog kommet styr på smitten, og de seneste 14 dage har delstaten i gennemsnit registreret bare 4,6 nye smittetilfælde om dagen.

Derfor er frustrationen også stor over, at Daniel Andrews har udsat den planlagte genåbning.

- Vi kan ikke fortsætte sådan her. Borgerne i Victoria kan ikke vente og se uge efter uge, siger direktør i den australske erhvervsstyrelse Jennifer Westacott ifølge Reuters.

Australiens premierminister, Scott Morrison, siger søndag ifølge The Guardian, at han er "dybt skuffet" over beslutningen.

Daniel Andrews siger søndag, at han måske vil løfte restriktionerne i midten af næste uge.

/ritzau/