Australsk politi beslaglægger 1,6 ton metamfetamin

Metamfetamin for milliarder er blevet beslaglagt på et tankskib nær Melbourne. Politiet kalder det en rekord.

Australsk politi har fredag annonceret, at det har beslaglagt 1,6 ton krystalliseret metamfetamin fra et tankskib nær storbyen Melbourne.

Beslaglæggelsen er den største af sin art nogensinde.

De store mængder narkotika blev fundet i forseglede pakker om bord på et tankskib, der har oprindelse i Thailands hovedstad, Bangkok.

Der er i øjeblikket ingen forlydender om, at personer skulle være blevet anholdt i forbindelse med beslaglæggelsen.

Foruden de knap 1,6 ton metamfetamin fandt politiet 37 kilo heroin.

- Det er den største beslaglæggelse af metamfetamin, vi har foretaget i Australien, og det viser, hvor skamløse de kriminelle bagmænd er, siger Craig Palmer, der er leder af det føderale politis afdeling i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger.

Han tilføjer, at det beslaglagte narkotika har en salgsværdi på omkring 1,2 milliarder australske dollar, hvilket svarer til over 5,5 milliarder kroner.

De 1,6 ton svarer til mere end 13 procent af den samlede mængde narkotika, der er blevet beslaglagt i Australien siden juli 2018.

I april i år beslaglagde australsk politi et halvt ton metamfetamin til en værdi af knap 440 millioner dollar. Stofferne blev fundet i en række industrikøleskabe, der var importeret fra Singapore.

Australske myndigheder siger, at landet befinder sig i en epidemi af narkotikaforbrug.

En australsk rapport fra februar viser, at australierne bruger omkring 9,3 milliarder australske dollar på stoffer om året.

Samme rapport konkluderede, at australierne årligt indtager 9,6 ton metamfetamin om året. Deril kommer andre former for narkotikum.

