Australsk våbenlov har stoppet 16 masseskyderier siden 1996

Vendepunktet var en massakre i 1996. Siden er over en million ulovlige skydevåben blevet indleveret.

Strenge våbenlove indført i Australien efter en massakre på Tasmanien i 1996 har forhindret anslået 16 masseskyderier i landet i løbet af de seneste to årtier.

Det viser en analyse offentliggjort af forskere i det videnskabelige tidsskrift Annals of Internal Medicine mandag. Det rapporterer NBC News.

Masseskyderiet på en café i Port Arthur, hvor den 28-årige australier Martin Bryant skød og dræbte 35 mennesker, blev et vendepunkt for australierne. De krævede nye og strengere våbenlove, og kort tid efter blev blandt andet en tilbagekøbslov vedtaget.

- Bestemmelserne omfattede ensartet våbenregistrering, en tilbagevisning af selvforsvar som en legitim grund til at have våbenlicens, aflåst opbevaring, et forbud mod privat våbensalg og et forbud mod ejerskab af semiautomatiske rifler blandt civile, skriver forskerne i Annals of Internal Medicine.

To tilbagekøbsprogrammer samt 26 amnestier mellem 1996 og 2015 har resulteret i, at flere end en million ulovlige skydevåben er blevet indleveret til myndighederne.

- Ikke et eneste masseskyderi har fundet sted i de 22 år siden Port Arthur, skriver blandt andre professor Simon Chapman fra University of Sydney i rapporten.

Før den australske våbenlovgivning blev skærpet i 1996, var der cirka tre masseskyderier i Australien hvert fjerde år.

- Hvis denne frekvens var fortsat, ville der i februar 2018 have været 16 hændelser siden, skriver forskerne.

Analysen rammer ned i en fornyet debat i USA om den amerikanske våbenlovgivning efter et dødeligt skoleskyderi i Florida i februar.

Australien har en mindre befolkning end USA og havde også strengere våbenlove, selv før 1996-foranstaltningerne blev vedtaget.

Dødelighed som følge af skydevåben i USA var i 2015 11,2 per 100.000 mennesker. Til sammenligning var den 1,2 per 100.000 mennesker i Australien.

/ritzau/