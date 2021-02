Australske redningstjenester er ramt af Facebooks forbud

Nødtjenester er ramt af strid om et nyt lovforslag i Australien, der har fået Facebook til at reagere.

Australske brand- og sundhedsmyndigheder samt landets meteorologiske institut er ramt af Facebooks forbud mod deling af nyheder på platformen i landet.

Flere af tjenesterne melder om problemer torsdag, efter at forbuddet trådte i kraft.

Tjenesterne bruger regelmæssigt Facebook til at udsende nødvarsler i Australien, som er særligt sårbar over for naturkatastrofer, ligesom der bliver delt nyt om coronasituationen i landet.

Miljøminister Sussan Ley skriver, at regeringens sider for landets klimatjeneste er blevet "påvirket af de pludselige begrænsninger" og opfordrer folk til at bruge hjemmesiderne.

Også flere australske fagbevægelsers Facebook-sider er nede torsdag.

Facebook meddelte onsdag, at det ikke længere ville tillade, at nyhedsartikler læses eller deles på platformen i Australien.

Som begrundelse blev der henvist til et lovforslag, der kræver, at Facebook betaler de medier, de viderebringer nyheder fra.

Lovforslaget har også tvunget Google til at overveje sin fremtid i Australien.

Google har blandt andet truet med at lukke sin søgemaskine i landet for at undgå indholdslove, der er "umulige at arbejde med".

/ritzau/dpa