Australske skovbrande frigav mere CO2 end årlige udledninger

Den australske brandsæson var ikke kun en naturkatastrofe - den resulterede også i enorme CO2-udledninger.

CO2-udledningen alene fra denne sæsons australske skovbrande var højere end landets normale udledning på et år.

Det viser den australske regerings udregninger på området, som blev udgivet i en rapport denne uge.

Det anslås, at omkring 830 millioner ton CO2 blev udledt under brandene mellem september og februar.

Den normale udledning fra Australien er på omkring 540 millioner ton CO2 om året ifølge dokumenter udgivet af The Australian National University i oktober sidste år.

De mange nedbrændte skove ventes dog at komme sig over tid.

Dermed vil de over de næste år formodentlig nedbringe udslippet markant, skriver det australske ministerium for industri, innovation og forskning.

Det er dog usikkert, hvor hurtigt det vil gå.

- Effekten af klimaforandringer, herunder tørker og mere hyppigt forekommende brande, kan gå ud over skovenes evne til at komme sig efter brande, står der i rapporten.

Den udledte mængde CO2 er højere end for de fleste enkeltlande bortset fra de fem mest forurenende lande i verden - Kina, USA, Indien, Rusland og Japan.

3000 hjem og mindst 12,5 millioner hektar land, svarende til over en tredjedel af Tyskland, brændte under naturkatastrofen.

Mindst 33 mennesker, heriblandt flere brandmænd, døde i løbet af brandsæsonen, som af premierminister Scott Morrison blev kaldt en "sort sommer".

Luftkvaliteten dalede i flere storbyer, heriblandt Sydney, Melbourne og hovedstaden Canberra, hvor den var 40 gange over grænsen for skadelig luftkvalitet.

I den værst ramte delstat, New South Wales, måtte frivillige brandmænd reagere på 11.400 brande.

Brandene resulterede i et massivt tab af levesteder for en række dyrearter.

For 113 arter døde mere end 30 procent af populationen, hvilket blandt andet gjaldt koalaen. Det viser et foreløbigt studie af et ekspertpanel.

/ritzau/dpa