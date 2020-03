Avis: Brasiliens præsident er testet positiv for corona

Bolsonaro-rådgiver meddelte torsdag, at han er coronasmittet. Nu er præsidenten testet positiv, skriver avis.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, er ifølge den brasilianske avis O Dia testet positiv for coronavirus.

Det siger unavngivne kilder ved præsidentkontoret til avisen.

Oplysningen er ikke officielt bekræftet.

Bolsonaro mødtes med USA's præsident, Donald Trump, for knap en uge siden.

Torsdag meddelte Bolsonaros kommunikationschef, Fabio Wajngarten, at han er testet positiv for coronavirus.

Wajngarten var også med ved lørdagens møde med Trump og den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, i Florida.

Han har postet et foto på Instagram, hvor han står tæt ved siden af den amerikanske præsident.

Bolsonaro og Trump spiste lørdag middag på Trumps feriested i Florida, Mar-a-Lago, og her var kommunikationschefen til stede.

Trump sagde torsdag i en kommentar, at han ikke er bekymret for at være blevet smittet.

/ritzau/