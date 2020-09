Avis: Briterne gør klar til at løbe fra aftale om udtræden af EU

Financial Times peger på muligt sammenbrud i forhandling med EU, og at briter løber fra aftale om Nordirland.

Den britiske regering planlægger at fremlægge lovforslag, som vil underkende vigtige elementer af udtrædelsesaftalen med EU, skriver avisen Financial Times.

Der er en alvorlig risiko for, at det vil føre til et sammenbrud i forhandlingerne med EU.

Det vil især kunne få afgørende betydning for Nordirlands status.

Dele af en lov om det interne marked kan ventes offentliggjort af den britiske regering onsdag.

Det ventes at "eliminere den lovmæssige gyldighed af udtrædelsesaftalen", skriver avisen og citerer tre personer med kendskab til planen.

Det skal blandt andet gælde i forhold til statsstøtte og told i Nordirland.

En kilde siger til avisen, at udspilet "klart og helt bevidst" undergraver aftalen om Nordirlands særstatus, som premierminister Boris Johnson efter forhandlinger med EU underskrev i oktober sidste år.

Den skulle forhindre, at der opstår en hård grænsen mellem Den Irske Republik og Nordirland. Altså at der her ikke indføres grænsekontrol, og at varer ikke pålægges told, når Storbritannien fra nytår træder helt ud af EU.

Avisen The Telegraph skriver søndag aften, at Johnson vil give EU lidt over en måned til at indgå en endelig aftale om betingelserne for brexit.

Sker det ikke senest 15. oktober, så vil regeringen acceptere det som et "no deal" - altså ingen aftale - og gå videre uden nogen handelsaftale.

