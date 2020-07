Avis: Briterne vil fjerne Huawei-dele i 5G-netværk i år

Ligesom i Danmark har den britiske debat om Huawei-teknologi i 5G-netværk været højspændt.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, ventes allerede i år at ville udfase brugen af Huawei-teknologi i landets 5G-netværk.

Det erfarer avisen The Daily Telegraph.

Embedsmænd skulle således være i gang med at lave planer for at stoppe brugen af udstyr fra den kinesiske tech-gigant inden for de næste seks måneder.

Derudover skal der sættes fart på processen med at få fjernet de Huawei-dele, som allerede er blevet installeret.

Det er blandt andet efterretningstjenesten GCHQ, der har været med til at skabe fornyet bekymring for, hvor sikkert det er at lade Huawei-dele indgå i netværket.

GCHQ's cybersikkerhedscenter konkluderer i en rapport, at nye amerikanske sanktioner kan skabe problemer.

De tvinger den kinesiske virksomhed til at bruge teknologi fra producenter, som briterne ikke umiddelbart har tillid til, skriver The Daily Telegraph.

Rapporten ventes at blive præsenteret for Johnson denne uge.

/ritzau/Reuters