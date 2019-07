Avis: Britisk topdiplomat betegner Trumps regering som uduelig

Lækkede notater belaster den britiske ambassadør i USA. Han beskriver Trumps regering som "dysfunktionel".

Storbritanniens ambassadør i USA har beskrevet den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans administration som "uduelig" og "ekstremt dysfunktionel".

Det viser lækkede notater, som den britiske avis Daily Mail har offentliggjort søndag.

Ambassadør Kim Darroch har således angiveligt sagt, at Trumps præsidentskab kunne "kollapse på ingen tid" og "ende i skændsel".

Det viser fortrolige mødenotater, som avisen har set.

- Vi tror ikke rigtigt på, at denne administration vil blive væsentligt mere normal, mindre dysfunktionel, mindre uforudsigelig, mindre splittet, mindre diplomatisk klodset og mindre uduelig, skulle Kim Darroch have skrevet i et af sine notater.

Ifølge Daily Mail er de mest belastende kommentarer fra ambassadøren, at han tilsyneladende har beskrevet Donald Trump som "usikker" og "inkompetent".

I begyndelsen af juni var Trump på et tre dage langt statsbesøg i Storbritannien, hvor han mødtes med blandt andre dronning Elizabeth.

I et notat, som ambassadør Kim Darroch skrev efter besøget, står der, at præsident Trump og hans følge var "meget imponeret" over deres besøg i Storbritannien.

I samme notat advarer ambassadøren om, at Storbritannien muligvis ikke vil forblive "denne måneds favorit", eftersom at "dette stadig er landet, hvor Amerika kommer i første række".

Kim Darroch er en af Storbritanniens mest erfarne diplomater. Hans udstationering i Washington D.C. begyndte i januar 2016 - ti måneder før Trump vandt præsidentvalget i USA.

Ifølge Daily Mail har lækagen af notater stået på siden begyndelsen af 2017.

Til avisen oplyser det britiske udenrigsministerium, at ministeriet ikke bestrider ægtheden af notaterne.

- Den britiske offentlighed vil forvente, at vores ambassadører forsyner ministre med en ærlig, usminket vurdering af politikerne i deres land, siger en talskvinde.

- Deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis ministrenes eller regeringens synspunkter, tilføjer hun.

/ritzau/AFP