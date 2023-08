Avis: Dommer afgør at Giuliani bagtalte to valgarbejdere i Georgia

En føderal dommer har onsdag kendt Rudy Giuliani ansvarlig for at have bagtalt to valgtilforordnede i den amerikanske delstat Georgia.

Det kan muligvis blive en jury, der ved en retssag skal afgøre, hvor meget den tidligere Trump-advokat skal betale i erstatning for at sprede konspirationsteorier, skriver avisen Wall Street Journal.

Giuliani påstod, at de to valgtilforordnede lavede fup med stemmesedlerne under præsidentvalget i USA i 2020.

Den føderale dommers afgørelse kommer lidt over en måned efter, at Giuliani indrømmede, at han havde fremsat falske påstande om de to valgforordnede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han sagde dog efterfølgende, at han kun havde erkendt for at slippe ud af striden med de to valgarbejdere. At han i sidste ende ville afvise beskyldningerne mod ham, skriver New York Times.

Det er de to valgtilforordnede, Ruby Freeman og Shaye Moss, som i december 2001 stævnede Giuliani, New Yorks tidligere borgmester.

De og andre valgarbejdere blev udsat for beskyldninger fra daværende præsident Donald Trumps støtter blandt politikere og mediefolk. De hævdede, at Trump vandt valget i 2020.

Sidste år deltog de to valgtilforordnede som vidner ved en komité i Kongressen, der undersøgte Trump-tilhængeres storm på Kongressen 6. januar 2021.

Her fortalte de, hvordan Giuliani forstærkede den falske påstand. At de fra en kuffert havde puttet tusindvis af falske stemmesedler ind i stemmeoptællingsmaskiner.

Påstandene blev kategorisk afvist af valgmyndighederne i Georgia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Giuliani fortsatte sine påstande. Han beskyldte de to valgtilforordnede - begge sorte kvinder - for at være narkohandlere. Han bad også under en høring i Georgia om, at deres hjem skulle gennemsøges.

I en berygtet telefonsamtale efter valget bad Trump den republikanske indenrigsminister i Georgia, Brad Raffensperger, om at "finde" næsten 11.800 stemmer. Nok til at eliminere demokraten Joe Bidens forspring.

18 gange under samtalen nævnte Trump Ruby Freeman ved navn.

- Forstår I, hvordan det føles, når USA's præsident gør dig til målskive, fortalte en rystet Freeman komitéen i Kongressen.

Trump blev i sidste uge anholdt og løsladt mod kaution i Georgia. Her er han tiltalt for forsøg på valgsvindel sammen med en række af hans daværende medarbejdere.

/ritzau/